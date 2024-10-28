التحالف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية بمجلس النواب

خسر التحالف الحاكم في اليابان الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات يوم الأحد، فيما يعتبر ضربة قوية لرئيس الوزراء شجيرو إيشيبا، الذي يجب أن يبحث حاليا عن دعم إضافي خارج الائتلاف لتشكيل حكومة مستقرة.

ومع ذلك، أعرب إيشيبا عن حماسه لتشكيل حكومة جديدة يقودها حزبه. ومن المتوقع أيضا أن تواجه الأحزاب المعارضة، المكونة من قوى ليبرالية وقوى محافظة، صعوبة في التعاون لتشكيل ائتلاف بسبب اختلاف أهدافهم السياسية، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتظهر النتائج المخيبة للآمال تزايد عدم الثقة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بسبب فضيحة تبرعات داخلية، مما يشير إلى تحول كبير في الدعم الذي مكنه من العودة إلى السلطة في عام 2012 بعد فترة من وجوده في المعارضة.

ووصف إيشيبا نتائج الانتخابات بأنها "صعبة" بالشكل الذي جاءت فيه. وقال: "كنا بعيدين عن كسب فهم الجمهور" فيما يتعلق بفضيحة التبرعات الداخلية. وأعرب رئيس الحزب عن أمله في الاستمرار في قيادة الحكومة لتعزيز سياسات الائتلاف.

وباءت خطته لحل المجلس القوي بعد ثمانية أيام فقط من توليه المنصب في أول أكتوبر والدعوة إلى إجراء انتخابات بالفشل.

وستشكل نتائج انتخابات مجلس النواب تحديا كبيرا لإيشيبا أثناء سعيه لإعادة بناء الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل انتخابات مجلس المستشارين الصيف المقبل.

ويقول محللون أيضا إن نتائج الانتخابات ستجعل من شبه المستحيل على إيشيبا الوفاء بوعده الرئيسي بإطلاق اقتراح لتعديل الدستور في البلاد عبر البرلمان قبل استفتاء وطني، والذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في البرلمان.