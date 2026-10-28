تدخل إسرائيل مرحلة المفاوضات على تشكيل الحكومة بالتوازي مع استمرار فرز الأصوات، في عملية قد تمتد لأسابيع تبعًا لقدرة الأحزاب على الاتفاق على دعم برلماني للحكومة المقبلة، وفق وكالة رويترز.

وتوقعت الوكالة اكتمال حصر الأصوات بحلول الجمعة 30 أكتوبر، بينما حددت لجنة الانتخابات المركزية الأربعاء 4 نوفمبر موعدًا أقصى لنشر النتائج الرسمية.

وبحسب الجدول الإجرائي المنشور على الموقع الرسمي للرئاسة الإسرائيلية، يجري الرئيس مشاورات مع ممثلي الكتل، ثم يكلف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشر نتائج الانتخابات.

ويحصل المرشح الأول على 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكان تمديد المهلة بقرار من الرئيس لمدة تصل إلى 14 يومًا إضافية، ليبلغ مجموعها 42 يومًا.

وعند تعثر المرشح الأول، يختار الرئيس خلال ثلاثة أيام بين تكليف عضو آخر في الكنيست، يحصل على مهلة مدتها 28 يومًا، أو إخطار رئيس الكنيست بأنه يرى تعذر تشكيل حكومة.

وفي حال تعثر المسار الثاني أو إبلاغ الكنيست بتعذر التشكيل، تبدأ فترة مدتها 21 يومًا، تستطيع خلالها أغلبية أعضاء الكنيست طلب تكليف مرشح محدد كتابيًا.

وإذا قُدم الطلب، يكلف الرئيس المرشح خلال يومين، وتُمنح له مهلة مدتها 14 يومًا لتشكيل الحكومة.

ويؤدي استنفاد هذه المسارات إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات خلال 90 يومًا. أما نجاح أحد المرشحين في التشكيل، فيتبعه إخطار الرئيس ورئيس الكنيست، وتحديد جلسة لإقامة الحكومة خلال سبعة أيام من إخطار البرلمان، وفق الموقع الرسمي للرئاسة.

وتجري هذه الإجراءات عقب الانتخابات التي أُجريت الثلاثاء 27 أكتوبر، وتستمر الحكومة القائمة في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفق رويترز.