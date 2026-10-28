دار الشروق تصدر رواية «أبناء الجبلاوي» لإبراهيم فرغلي

صدرت حديثًا عن دار الشروق رواية «أبناء الجبلاوي» للكاتب إبراهيم فرغلي، التي تنطلق أحداثها من اختفاء أعمال نجيب محفوظ وظهور وجوه تشبه شخصيات رواياته في شوارع القاهرة.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

«في صباح قاهري غريب، تستيقظ المدينة على حدث يهز أركان الذاكرة: اختفت أعمال نجيب محفوظ من الوجود. انسحبت الحكايات من واجهات المكتبات، وتلاشت الكلمات من الصفحات تاركة فراغاً مربكاً. وتزداد الأمور غرابة حين تظهر في شوارع القاهرة وجوه مألوفة؛ أشخاص يشبهون أبطال الحكايات التي قرأناها يوماً، يمشون ويزاحمون المارة بواقعية تثير الحيرة.

هنا يظهر «كبرياء»، شاب يتيم ورث من اسمه الكثير، يقضي أيامه في ترميم المخطوطات القديمة والبحث المحموم عن جذوره الضائعة. يجد كبرياء نفسه في قلب هذه الفوضى العارمة، حاملاً عبء هويته المفقودة وصراعه النفسي العنيف، إلى جانب تخبطه المستمر في علاقته المعقدة والمتقلبة بحبيبته «نجوى».

تتشابك رحلة كبرياء لإنقاذ ماضيه مع محاولاته لفك طلاسم هذا اللغز الذي يضرب ذاكرة الوطن. تتوالى المفاجآت وتتعدد الأصوات التي تروي الحكاية، لتكشف زوايا مظلمة وأسراراً مدفونة في حياة هذا الشاب المشتت.

رحلة مدهشة تذيب الفواصل بين الواقع والخيال، وتنبش في الطبقات الخفية لمخاوفنا وهواجسنا لتستكشف مرارة النسيان وقيمة الذاكرة، برفقة بطل يركض وراء الحقيقة في مدينة تتبدل ملامحها في كل لحظة».

إبراهيم فرغلي كاتب مصري من مواليد عام 1967. له عدد من الروايات، منها «أبناء الجبلاوي» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية عام 2012، و«معبد أنامل الحرير» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية عام 2016، ووصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.

ومن أعماله أيضًا رواية «قارئة القطار» التي حصلت على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2022، و«بيت من زخرف» التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة كتارا عام 2025، إلى جانب مجموعات قصصية وروايات موجهة للناشئة وكتاب للأطفال.