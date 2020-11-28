«الصحة التونسية»: شفاء 68 ألفًا و464 حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 68 ألفًا و464 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 93 ألفًا و770 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم الجمعة - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 477 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 290 حالة، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3106 حالات، فيما سجل 1295 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 93 ألفًا و770 إصابة.