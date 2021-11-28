تلقى مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد، وكيل أول المجلس إخطارا بوفاة النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض، فيما وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على روحه.

ونعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، النائب أحمد زيدان الذي توفى بعد صراع قصير.

وقال سعد الدين في كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد: "ننعي زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق النائب أحمد زيدان، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعي نحو تحقيق آمال أبناء دائرته منذ اليوم الأول الذى حمل فيه أمانة تمثيلهم في مجلس النواب".

وأضاف سعد الدين "كان رحمه الله، مثالاً فريداً للبرلماني الشاب، المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفيناه متفانياً في أداء دوره التشريعي والرقابي، ساعياً بكل ما يملك من جهد في سبيل تحقيق آمال وطموحات كل من تعامل معه أو التقى به، وقد شهد على ذلك الآلاف من المواطنين الذين ساروا خلف جنازته من أبناء دائرته".

وتابع "هكذا هم الطيبون، الأعزاء علينا، يرحلون سريعاً، تاركين خلفهم ذكريات لا ترحل أبداً، بل تظل باقية تحكى عنهم، وتسطر أسماءهم بحروف من نور فى سجل الخالدين بأعمالهم".

واختتم سعد الدين: "نحن في جميع الأحوال، لا نملك إلا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه "إنا لله وإنا إليه راجعون" ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي النائب أحمد زيدان ،عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في 16 نوفمبر الجاري عن عمر يناهز 34 عاما، بسبب وعكة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

النائب أحمد زيدان من مواليد 1987، تخرج زيدان، عضو مجلس النواب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، تخصص العلوم السياسية، وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو مقيد بالفرقة الأولى، عام 2006.