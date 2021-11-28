قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع: «وفرنا 8 ملايين متر مكعب مياه معالج من مياه الصرف الصحي والزراعي؛ لاستصلاح 2 مليون فدان جنوب محور الضبعة، في إطار مشروع الدلتا الجديدة أحد أهم المشروعات فى المجال الزراعي».

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية خاصة لـ "الشروق"، على هامش لقائه بمحطة التنقية الشرقية، أن مياه المعالجة التي تم نقلها من المصارف الزراعية داخل المحافظة وهي مصرف العامية، والقلعة، وغرب النوبارية، والعموم ومن مصارف أخرى خارج المحافظة تم معالجتها في الإسكندرية.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الحالي سيتم الانتهاء من تغيير طلمبات الصرف الصحي في منطقة نفق كليوباترا، التي تشهد أكبر تجمعات بمياه الأمطار؛ ليتغير مسار المياه من منطقة مصطفى كامل إلى سيدي جابر، مؤكدا أن نوة قاسم لن تشهد تراكمات في مياه الأمطار بتلك المنطقة مطلقا، بالإضافة إلى الاستعدادات للنوات المقبلة تم وضع بدالة ثابتة في منطقة سبورتنج حتى لا تشهد تجمعات في مياه الأمطار مرة أخرى كما حدث في النوة الماضية.

وتابع أن يتم حاليًا رفع كفاءة 91 محطة صرف صحي ويتم الإنفاق عليها من المخصصات المالية التي صرفها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة الإسكندرية وقدرها 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك طلمبات داخل محطات الصرف الصحى انتهى عمرها الافتراضي وتعدى 20 عاما، قائلا: "نصف محطات الصرف الصحي لدينا تعمل بربع كفاءة بسبب الطلمبات القديمة"، متابعا أنه جارٍ الانتهاء من 6 مشروعات صرف صحي لحل مشاكل المنظومة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم الشراكة مع شركة مياه الإسكندرية لتجديد الطلمبات من خلال عدد من الشركات العالمية، وتم تغير عدد من الطلمبات بأخرى مستوردة كدفعة أولى، والدفعة المقبلة ستأتي في 30 ديسمبر المقبل، والدفعة الثالثة في 30 يونيو 2022.

وأكمل: «تم زيادة مصبات الكورنيش من 52 مصبا إلى 96 مصبا؛ لاستيعاب قدرة كميات الأمطار المرتقبة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن مشروع توسعةالكورنيش أغلق جميع محطات صرف مياه الأمطار ولغي الفصل بين شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي».

وأوضح نافع، أن الدراسة التي تقوم عليها كلية الهندسة من خلال اللجنة العلمية المشكلة من رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبدالعظيم الأستاذ بكلية الهندسة ، سترى النور وسيتم تطبيقها على أرض الواقع لفصل شبكتي الأمطار عن الصرف الصحي.

وأشار إلى أن المدن الجديدة مدن بكر يتم التخطيط لشبكة الصرف الصحي لها قبل إدخال أي مرافق أخرى وهناك فصل فعلي بين شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الأمطار.

وبين رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم رفع 2000 مترمكعب مياه أمطار من داخل نادي سموحة النوة الماضية، مشيرا إلى زيادة طلمبات المصارف الزراعية إلى 7 طلمبات في النوة الماضية ولم تستوعب الزيادة في كميات المياه ووصل الحال إلى وضع ساتر لمنع خروج الفائض.

وأضاف نافع، أن كميات الأمطار التي سقطت خلال نوة المكنسة غير مسبوقة و لم تشهدها المدينة من 2015، لافتا إلى استخدام البدلات في أكثر المناطق التي تشهد تراكمات في مياه الأمطار في نفق كليوباتر وميدان فيكتور عمانويل ومنطقة نادي سموحة.

وتأسف على السلوكيات الخاطئة من ساكني مدن بشاير الخير بالإسكندرية؛ لإلقائهم مخلفات في بالوعات الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تراكمات كبيرة في مياه الأمطار النوة الماضية، موضحا أن الانحدار الطبيعي في المدينة تجعل مسار المياه يبدأ من محطات الرفع إلى محطات المعالجة إلى المصارف الزراعية.

وأوضح أن سقوط الأمطار لمدة 3 أيام متواصلة فى نوة "المكنسة"، تسبب في تراكم الرواسب التي تسببت في أزمة تراكمات المياه باليوم الثالث من النوة.