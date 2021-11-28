قررت السعودية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول أفريقية والمغادرة إليها لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، وزامبيا، ومدغشقر، وأنجولا، وسيشل، وموريشيوس، وجزر القمر والمغادرة إليها.

وأضاف أن ذلك جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا "كوفيد 19"، أوميكرون، في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

وأشار إلى تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكد تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة خمسة أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وشددت وزارة الداخلية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقًا، أو مر بها بعد تاريخ أول نوفمبر الجاري، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.