التحالف العربي: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الأحد.

وقال التحالف إن «الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي»، مشيرًا إلى أن «العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 110 عناصر من مليشيا الحوثي في اليمن، إثر عمليات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف في بيان: «نفذنا 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية»، مضيفًا أن «الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وقضت على 110 عناصر إرهابية».