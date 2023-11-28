تقام اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان مع نيوكاسل يونايتد، وبرشلونة ضد بوروتو البرتغالي ومانشستر سيتي مع لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة الأهلي وسموحة والإسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري المصري.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

لاتسيو X سيلتك – 7.45 مساءً

شاختار X رويال أنتويرب – 7.45 مساءً

فينورد X أتلتيكو مدريد – 10 مساءً – beIN Sports Fr 5 HD max

مانشستر سيتي X لايبزيج– 10 مساءً- beIN Sports HD 2

يونج بويز X سرفينا زفيزدا الصربي – 10 مساءً

برشلونة X بورتو – 10 مساءً - beIN Sports HD 2

ميلان X بوروسيا دورتموند – 10 مساءً –beIN Sports 1 FR

باريس سان جيرمان X نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

العين X باختاكور – الساعة 6 مساء

أهال X الفيحاء – الساعة 6 مساء

نافباخور نامانجان X الهلال – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

الأرجنتينx ألمانيا- الساعة 10:30 صباحا

مالي x فرنسا– الساعة 2 ظهرا

مواعيد مباريات الدوري المصري

بيراميدز x الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على أون سبورت

الأهلي x سموحة – الساعة 7 مساء على أون سبورت