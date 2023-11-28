رد القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول «مدى شعور المقاومة بتكلفة الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني باستشهاد أكثر 15 ألفا في أعقاب عملية السابع من أكتوبر».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين: «هذا ثمن الاحتلال وليس ثمن المقاومة، في تاريخ أمتنا العربية، شعوبنا التي كانت تحت الاحتلال دفعت ثمنا باهظا حتى نالت حريتها».

وتابع: «الشعب المصري العزيز دفع أثمانا باهظة في مواجهة الاحتلال على مدار تاريخه حتى استطاع أن يحقق الانتصارات والإنجازات، الانتصار الذي تحقق في السادس من أكتوبر عام 1973 لم يكن انتصارا سهلا، ولم يكن ما فعله الجيش المصري نزهة، لكن التضحيات في النهاية ترجمت إلى نصر تفتخر به كل الأمة».

وبشأن عدم إقامة حكومة حماس خلال فترة حكمها ملاجئ لحماية المدنيين بالقطاع من الاستهدافات الصهيونية خلال أوقات الحرب على غرار تجربة الاحتلال، قال: «طبيعة غزة مختلفة، حتى الأنفاق نستخدمها في العمليات القتالية؛ وليست ملاجئ للمقاتلين من أجل الاختباء، وهذه المسالة ستكون محل عناية في مرحلة ما بعد الحرب».

وأعرب عن تقديره لجهود القيادة السياسية المصرية والقطرية وترحيبه بمد الهدنة لفترة ثالثة، قائلا: «عندما تدخل أشقاؤنا للوساطة كنا واضحين، وقدرنا جهودهم، لقد بذلوا جهودا كبيرة في سبيل إبرام هذا التفاهم وتحقيق مد الهدنة نقدرها جميعا، وهذا يؤكد أن أمتنا أمة واحدة رغم التباين لكنها متماسكة وقادرة على تحقيق الانتصارات».