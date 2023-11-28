تقارير تكشف مدة غياب أليسون بيكر عن ليفربول

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كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب الحارس الدولي البرازيلي، أليسون بيكر لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته.

وتعرض حارس الريدز لإصابة عضلية في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

ووفقًا لـ شبكة «ليفربول إيكو» البريطانية إلى أن الحارس البرازيلي يعاني من إصابة بشد عضلي في العضلة الضامة ومدة غيابه غير معروفة حتى الآن.

وتابعت من المتوقع أن يغيب أليسون بيكر عن ليفربول لمدة تترواح بين 10 أيام حتى 3 أسابيع.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.