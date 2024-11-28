ائتلاف الأحزاب السياسية يناقش تكوين مجلس استشاري لمعاونة تنفيذيو الإسكندرية

عقد ائتلاف الأحزاب السياسية في الإسكندرية، اجتماعًا تنظيميًا، في مقر حزب الجيل الديمقراطي؛ لوضع ملامح إنشاء مجلس استشاري للمحافظة، يهدف لمناقشة المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين السكندريين، والعمل على حلها بالتعاون مع المسئولين "التنفيذيين".

ويضم الائتلاف 7 أحزاب سياسية وهي: "الجيل الديمقراطي، والعربي الناصري، والشعب الديمقراطي، ومصر القومي، والتحرير المصري، والحق المصري، وحقوق الإنسان والمواطنة".

وأشار بيان الائتلاف اليوم الخميس، إلى أن المجلس الاستشاري سيختص بمناقشة المشكلات والمعوقات اليومية للمواطنين، والتواصل المستمر مع الجهات التنفيذية المعنية لتسريع حل المشاكل، ووضع خطط وأهداف لتنمية المحافظة في مختلف المجالات.

وقال عمر عوض، منسق عام الائتلاف، إن الائتلاف يضم أحزابًا سياسية محبة للوطن، ويسعى للتواصل مع المحافظ ووكلاء الوزارات والأجهزة التنفيذية، لتحقيق أهداف تنموية وحل المشكلات بشكل فوري.

من جهته، أوضح أحمد حمدي، المتحدث الإعلامي للائتلاف، أن هناك خطة لعقد اجتماع للمجلس الاستشاري قريبًا، مع توجيه خطاب رسمي لمحافظة الإسكندرية، لطلب مقابلة المحافظ لتنسيق الجهود المشتركة.

وأضاف الدكتور سيد عبد العاطي مدير الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم، أن ملف التعليم مهم جدًا، ويمس كل بيت فى مصر، وسيكون له نصيب كبير من أعمال المجلس فى الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع: عادل الشيخ، أمين عام حزب الحق المصري، والدكتور محمد السيد مصطفى، أمين حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والدكتورة هاجر الحسيني، أمين عام حزب التحرير المصري، والمستشارة سارة محمد، أمين عام حزب مصر القومي.