إحالة أوراق متهم بالتعدي جنسيا على جارته بمساعدة زوجته في الإسكندرية للمفتي

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، الأربعاء، أوراق "ر.ع.ع"، تاجر، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ مع استمرار حبسه، وزوجته "ع.ش.س"، ربة منزل، لدور الانعقاد القادم، للنطق بالحكم؛ لاتهامهما باستدراج جارتهما "ا.ز.س"، محامية، بالتحايل، وتعديه عليها جنسيًا بالإكراه.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 9196 لسنة 2024 جنايات برج العرب، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغ حول قيام زوجين باستدراج جارتهما بالتحايل والإكراه، بدعوى تشغيل "غسالة الملابس" والتعدي عليها جسمانيًا وجنسيًا.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث قام المتهمان باستدراج المجني عليها بطرق التحايل، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قيام المتهم الأول بمواقعتها جنسيًا إثر خلافات سابقة.

وأضافت التحقيقات أنه وحال تواجد المجني عليها داخل محل سكنها، وبرفقتها نجلها البالغ من العمر 5 أعوام، حضرت إليها "جارتها" المتهمة الثانية وأوهمتها برغبتها في مساعدتها لتشغيل "غسالة الملابس" كونها وحيدة في مسكنها، وأن زوجها سيعاقبها إن لم تغسل ملابسه، فوافقتها بواعز الجيرة، ورافقت طفلها الصغير إلى الشقة السكنية الخاصة بالمتهمين، دون أن تعلم ما ينتظرها من خطة شيطانية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وما أن دلفت المجني عليها نحو الغسالة الموضوعة داخل دورة المياه لتشغيلها، حتى فاجأها المتهم الأول بلف وشاح حولها وإحكامه عليها، مقتادًا إياها لغرفة نومه، وذلك بالتزامن مع قيام المتهمة الثانية باقتياد الطفل نجل المجني عليها إلى غرفة أخرى بعيدة عنها.

ولفتت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول بضرب المجني عليها، مُهددًا إياها بقتلها هي وطفلها، إذ لم تمتثل لرغبته، وعقب تعديه عليها جنسيًا قام بتصويرها بهاتفه المحمول، ثم تركها تنصرف من المنزل في حالة لا يرثى لها، فتوجهت لقسم الشرطة، وحررت محضرًا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين.

وبتقنين الإجراءات وضبطهما تم حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحق المتهم الأول قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، ووكيلا النائب العام، وأحمد سامح، ومحمد غازي، وسكرتير الدائرة القضائية، حسن محمد.