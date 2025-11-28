أيرباص تفرض قيودا على إقلاع بعض الطائرات بسبب الأحوال الجوية الباردة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعمل شركة أيرباص الأوروبية المصنعة للطائرات على تقييد العمليات في الأحوال الجوية الباردة بالأخص لبعض طائراتها ذات البدن الضيق المزودة بمحركات برات أند ويتني.

وقالت متحدثة باسم أيرباص أخطرت الخطوط الجوية بالتعديلات التي طرأت على الإجراءات القائمة لعمليات المحركات على الأرض. ونتيجة لذلك، هناك قيود على الإقلاع بمحركات برات أند ويتني في الأحوال الجوية السيئة التي تتسم بالضباب المتجمد والرؤية أقل من 150 مترا.

وقالت إيرباص إنها تتواصل عن كثب مع عملاء الخطوط الجوية وتعمل برات أند ويتني على حل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد برات أند ويتني على الفور على طلب للتعقيب.

وجرى الإعلان عن القيود في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني "أيروتليجراف"، المعني بمجال الطيران.

وتطال القيود طائرات "أيه 320" ذات الممر الواحد التي تستخدم محركات "بي دبليو 1100 جي تي إف".

ويجب على الخطوط الجوية مثل أير استانا، الناقل الوطني الكزاخستان، تأجيل العديد من الرحلات التي تعمل بتلك الطائرات بسبب الضباب المتجمد، بحسب أيروتليجراف.