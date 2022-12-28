زيلينسكي يبحث مع رئيس أكبر شركة استثمارية في العالم تنسيق الجهود لإعمار أوكرانيا

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس التنفيذي لأكبر شركة استثمارية في العالم "بلاك روك" لاري فينك، اليوم الأربعاء، تنسيق جهود المستثمرين المحتملين والمشاركين في إعمار أوكرانيا.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الأوكراني، حسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أنه وفقًا للاتفاقيات الأولية بين فولوديمير زيلينسكي ولاري فينك، يعمل فريق بلاك روك منذ عدة أشهر على مشروع لتقديم المشورة للحكومة الأوكرانية حول كيفية هيكلة الأموال المخصصة لإعمار البلاد.

واتفق الرئيس الأوكراني والمدير التنفيذي لشركة "بلاك روك" على التركيز في المدى القريب على تنسيق جهود جميع المستثمرين والمشاركين المحتملين في إعمار أوكرانيا، وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الأكثر صلة وتأثيرًا في الاقتصاد الأوكراني.

وخلال المحادثة، تم التأكيد على أن بعض قادة بلاك روك يخططون لزيارة أوكرانيا العام المقبل.

وشكر زيلينسكي، لاري فينك على عمل الفريق المحترف الذي شكلته شركة بلاك روك لهيكلة مشاريع الإعمار.

ويشار إلى أن وزارة الاقتصاد الأوكرانية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك الاستثمارية للاتفاق على إطار عمل للمساعدة الاستشارية فيما يتعلق بتطوير منصة خاصة لجذب رأس المال الخاص لدعم اقتصاد أوكرانيا.