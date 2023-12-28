أوكرانيا: اصطدام سفينة شحن يونانية بلغم روسي في البحر الأسود

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن سفينة شحن يونانية كانت تبحر في البحر الأسود، اصطدمت أثناء طريقها إلى ميناء الدانوب الأوكراني بلغم روسي، إلا أن الشركة المشغلة للسفينة أكدت أن سبب الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفينة، لا يزال غير واضح.

وقال ممثل عن شركة "نافا للشحن"، مقرها أثينا: "ما زلنا لا نعرف ما حدث على وجه التحديد، ولكن القبطان أبلغنا بوقوع انفجار".

وأفادت الشركة بعدم وقوع إصابات خطيرة جراء الانفجار.

إلا أن قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا قالت إن سبب الانفجار هو "لغم بحري للعدو".

وأوضحت في منشور عبر تطبيق "تليجرام"، أن حريقا اندلع على متن سفينة الشحن، وتم إخماده.

وعلى صعيد متصل، أفادت "ماريتايم بوليتين"، وهي منصة إخبارية متخصصة في أخبار الشحن البحري، يديرها الصحفي الروسي ميخائيل فويتنكو، بأن "لغما بحريا روسيا انفجر تحت، أو بالقرب من مؤخرة سفينة الشحن اليونانية العامة /فيسوس/ عند دلتا الدانوب" أمس الأربعاء.