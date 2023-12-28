الاتحاد الأوروبي يفرج عن 5 مليارات يورو لبولندا لمكافحة كورونا

تلقت بولندا، بعد تغيير الحكومة، دفعة مقدمة قدرها 5 مليارات يورو (6ر5 مليار دولار) كانت محظورة منذ فترة طويلة من برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك، في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس، "دخل أول تحويل أوروبي بالفعل في حساب الدولة البولندية، فقد وصل نحو 20 مليار زلوتي حسب الوعود".

وقالت وزيرة التنمية الإقليمية كاتارزينا بيتشينسكا – ناوتيتش إن هذه الأموال مخصصة لتوسيع مجالات الطاقة المتجددة في بولندا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حجبت في السابق هذه الأموال عن بولندا بسبب قيام الحكومة الوطنية المحافظة بتقويض النظام القضائي.

وقلل رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي، من حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، من أهمية عملية تحويل الأموال. وقال مورافيتسكي، الذي ترك منصبه في منتصف ديسمبر، في منشور على موقع إكس، إن قرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بدفع هذه الأموال قد تم اتخاذه قبل تولي توسك منصبه.

ويُنظر إلي الإفراج عن الأموال في بروكسل باعتباره تصويت بالثقة لصالح ائتلاف توسك الثلاثي المؤيد لأوروبا. لكن يجب على الحكومة الجديدة سحب الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، وإلا فإن بولندا سوف تضطر إلي إعادة سداد الدفعة المقدمة.