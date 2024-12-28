 سوريا.. بدء عملية تمشيط جنوب اللاذقية لملاحقة فلول الأسد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا.. بدء عملية تمشيط جنوب اللاذقية لملاحقة فلول الأسد

وكالات
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:44 ص

بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح السبت، عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.

وبحسب ما نشرته الوكالة السورية للأنباء «سانا»، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول «ميليشيات الأسد».

وأشارت الوكالة إلى أن «مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام السابق الراغبين بتسوية أوضاعهم، تجنباً للمساءلة والملاحقة القانونية».

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.

وأطلقت إدارة العمليات العسكرية الخميس، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي، وضبط العناصر المثيرة للشغب، ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.


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