إيران تدعو إلى تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا

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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إلى تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا، وشدد على رفض التدخل الخارجي لمنع تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب.

وقال عراقجي في منشور على حسابه في «إكس»: «نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا».

وشدد عراقجي في منشوره على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة أراضيها، وضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية.

وتابع: «نرفض أي نوع من التدخل الأجنبي في سوريا»، مؤكدا على ضرورة تفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف.

وسبق أن حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، الثلاثاء، من بث الفوضى في بلاده.

وذكر الشيباني في منشور على منصة «إكس»: «يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة».