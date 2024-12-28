الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله قسرا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس أن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي إبراهيم مشاهرة على هدم منزله في بلدة جبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مشاهرة إنه باشر بهدم منزله الذي تبلغ مساحته 70 مترا ويؤوي عائلته المكونة من 6 أفراد، مشيرا إلى أن بلدية الاحتلال أخطرته بقرارها هدم المنزل في الرابع من الشهر الجاري، وأمهلته ثلاثة أسابيع لهدمه ذاتيا.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

ووثقت محافظة القدس في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة عن شهر نوفمبر الماضي، 36 عملية هدم وتجريف، منها 7 عمليات هدم ذاتي قسري و28 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عملية تجريف واحدة، ما يرفع عدد عمليات هدم وتجريف المنازل والمنشآت في المحافظة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 391 عملية هدم وتجريف.