قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطمئن على القناة ومشروعاتها باستمرار، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس للهيئة.

وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الرئيس كان قد وجه بعمل 100 سفينة لتدعيم أسطول الصيد، ذاكرًا أن تكلفة الواحدة منها وصلت إلى أكثر من 18 مليون جنيه.

وأفاد بأنه يتم العمل في الأسطول على ثلاث مراحل، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تشمل 34 سفينة، جاهزة للتدشين من أجل البدء في العمل، إضافة إلى أنه تم البدء في الثانية والتي تضم 34 سفينة أيضًا.

وأوضح أن كل سفينة من الأسطول يوجد عليها أجهزة ومعدات كي تصلح للمعيشة داخل وخارج مصر للـ14 شخصًا الموجودين عليها، متابعًا: «عليها محطة تحلية مياه، ماكينة إنتاج ثلج، جهاز ألترا سونيك للكشف عن تجمعات السمك».

ولفت إلى أن مشروع أسطول الصيد يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، إضافة إلى تقليل الفجوة الغذائية الموجودة في الأسماك، بل تصدير أنواع منها، موضحًا أن قناة السويس هي الممول للأسطول.