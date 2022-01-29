 كاف يشيد بـ محمد صلاح قبل مواجهة المغرب: «شغف لا مثيل له» - بوابة الشروق
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كاف يشيد بـ محمد صلاح قبل مواجهة المغرب: «شغف لا مثيل له»

إبراهيم سعيد
نشر في: السبت 29 يناير 2022 - 2:23 ص | آخر تحديث: السبت 29 يناير 2022 - 3:19 ص

تلقى محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، الإشادة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل المباراة المرتقبة ضد منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخبان، مساء الأحد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، البطولة المُقامة حاليًا في الكاميرون.

وتأهلت مصر إلى تلك المرحلة من البطولة عقب تغلبها على كوت ديفوار بركلات ترجيح 5-4، ونفذ محمد صلاح آخر ركلة بنجاح.

أما منتخب المغرب فكان قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية بعد تغلبه على مالاوي بهدفين لهدف.

وغرد الحساب الرسمي لـ "الكاف" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "التزام، وشغف لا مثيل له من محمد صلاح".

وذلك بجانب بعض الصور التي ظهر خلال الفرعون في حالة عالية من الحماس خلال المباراة الماضية أمام كوت ديفوار.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والمغرب مع الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا، في مرحلة نصف النهائي.


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