ولاية فيكتوريا الأسترالية ترصد عددا من الإصابات بمتحور فرعي من أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، رصد عدد من حالات الإصابة بمتحور فرعي من سلالة "أوميكرون".

وقال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية جيروين وايمار -حسب ما نقله شبكة "إس بي إس" الأسترالية على موقعها الإلكتروني- إن السلطات الصحية رصدت حرفيا حفنة من حالات الإصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون، والذي تم تسميته "ابن أوميكرون".

جدير بالذكر أن ولاية فيكتوريا سجلت، اليوم 12250 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت أستراليا بأكملها أكثر من 39 ألف إصابة ونحو 100 حالة وفاة.