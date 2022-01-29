محافظ بني سويف يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير الامتحانات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 التي انطلقت اليوم السبت، بمادة اللغة العربية، للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، ورافقه خلالها: الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف.

وتفقد المحافظ، عدداً من اللجان، للتأكد من الانضباط والالتزام وتوفير الجو المناسب والهدوء، وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لتأدية الامتحان.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في أجواء خاصة بسبب كورونا، من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، فضلًا عن التنسيق التام بين رؤساء المدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ داخل اللجان.

وحرص المحافظ، على التأكد من توافر أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

ووجه بالمتابعة المستمرة للجان الامتحانات، وأعمال الكنترول لتيسير كل سبل الراحة بشكل دائم للطلاب والمُلاحظين ومُقدّري الدرجات "المُصححين"، وكل الإجراءات اللازمة لخروج عملية الامتحان بشكل يتيح للطلبة أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة، وللقائمين على العملية تقدير الدرجات في هدوء وبشكل دقيق.

من جهته أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية بدأت "اليوم السبت".

وتختتم الخميس المقبل 3 فبراير 2022، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الإعدادية "عام ومهني" أكثر من 66 ألف طالب وطالبة موزعين على 317 لجنة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير ونظافة دورات المياه حفاظاً على سلامة وصحة كل عناصر المنظومة، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية، وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.