وفاق سطيف: مندوب الزمالك طلب عمولة لنفسه 15% من قيمة صفقة قندوسي

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قال إبراهيم العرباوي المدير الرياضي لنادي وفاق سطيف الجزائري، إن رغبة اللاعب أحمد قندوسي حسمت انتقاله للنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس السبت، تعاقده مع أحمد قندوسي لاعب فريق وفاق سطيف، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وأضاف العرباوي في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة»: «الزمالك وبيراميدز تفاوضا معنا لضم قندوسي فى الأيام الماضية، ولكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله للأهلي».

وتابع: «الزمالك فتح خط المفاوضات معنا لضم قندوسي منذ فترة، ولكن المفاوضات كانت عن طريق وكيل أعمال سوري الجنسية، وليس مع مسؤولي النادي مباشرة».

وأوضح: «رفضنا عرض الزمالك لضم قندوسي؛ بسبب أن مندوبهم السوري طلب عمولة لنفسه 15 % من قيمة الصفقة».

وأكمل العرباوي: «رئيس الزمالك تواصل معنا في الرابعة عصرًا، وعرض مبلغ أكبر من عرض الأهلي للتعاقد مع قندوسي، ولكننا اتفقنا قبلها مع إدارة الفريق الأحمر».

وأتم: «تم رفض عرض الزمالك لأنه كان يريد ضم قندوسي عن طريق مفاوضات مع سماسرة وعمولات، عكس الأهلي الذي تفاوض مع إدارة سطيف مباشرة».