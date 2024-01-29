جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، أنها استهدفت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن، بصاروخ بحري "مناسب".

قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان، إن قواتهم أطلقت صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية lewis B puller أثناء إبحارها في خليج عدن.

وأضاف أنه من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن "العدوان على اليمن".

وأشار إلى استمرار قوات الجماعة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمر التوترات في البحر الأحمر رغم شن تحالف تقوده الولايات المتحدة بوتيرة متقطعة، منذ 12 يناير الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة اليمنية في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها لن تمر.