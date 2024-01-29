سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت بلدية مدينة غزة (شمالي القطاع)، إنها غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين بسبب انقطاع الوقود وتدمير معظم الآليات.

وأضافت البلدية، بحسب بيان أورده مكتب الإعلام الحكومي، أنّ مدينة غزة تعاني من كارثة صحية وبيئية بسبب شح المياه وتراكم النفايات وتسرب الصرف الصحي.

وحذرت بلدية غزة، من فيضان بركة الشيخ رضوان اليوم وإغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توفر الوقود.

وضربت أمطار غزيرة مناطق واسعة من قطاع غزة، وأغرقت العديد من خيام النازحين،ما زاد من المأساة في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.