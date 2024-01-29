 مئات المنازل معرضة للغرق.. بلدية غزة تحذر من فيضان بركة الشيخ رضوان جراء الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مئات المنازل معرضة للغرق.. بلدية غزة تحذر من فيضان بركة الشيخ رضوان جراء الأمطار

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 3:40 م

قالت بلدية مدينة غزة (شمالي القطاع)، إنها غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين بسبب انقطاع الوقود وتدمير معظم الآليات.

وأضافت البلدية، بحسب بيان أورده مكتب الإعلام الحكومي، أنّ مدينة غزة تعاني من كارثة صحية وبيئية بسبب شح المياه وتراكم النفايات وتسرب الصرف الصحي.

وحذرت بلدية غزة، من فيضان بركة الشيخ رضوان اليوم وإغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توفر الوقود.

وضربت أمطار غزيرة مناطق واسعة من قطاع غزة، وأغرقت العديد من خيام النازحين،ما زاد من المأساة في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.


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