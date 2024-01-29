غرفة السياحة: الارتباك في سوق النقد سيؤثر على أسعار رحلات العمرة والحج

قال عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يوجد أي إجراء بوقف رحلات العمرة والحج، واصفًا ما تردد عن ذلك بأنه غير صحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أن ما سماه «الارتباك» في سوق النقد سيؤثر على أسعار رحلات العمرة والحج، مؤكدًا العمل على إيجاد حلول لهذا الأمر.

فيما أكدت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أنّ إجراءات العمرة مستمرة وأنه لا توجد أي ضوابط جديدة لمنعها لكن الأسعار متغيرة.

وأضافت: «شركات السياحة العاملة بالعمرة والحج عليها تنويع أنشطتها دعما للمنظومة السياحية».