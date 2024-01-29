وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: نصف مقاتلي حماس باتوا إما قتلى أو جرحى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن «نصف مقاتلي حماس باتوا إما قتلى أو جرحى»، بحسب ادعاءاته.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، أضاف جالانت، خلال حديثه مع بعض ضباط الاحتياط في منطقة غلاف غزة: «نحن في حرب طويلة، ولكن في النهاية سنكسر حماس، يجب أن نصل إلى النقطة التي نقضي فيها على هذه المنظمة العسكرية التي تشن هجمات ضد دولة إسرائيل».



وأشار إلى أن «القضاء على جيوب المقاومة يستغرق أشهرًا وليس يومًا واحدًا»، قائلًا إن «المقاومة الفلسطينية لا تمتلك ذخيرة أو تعزيزات أو إمدادات».



واستطرد: «لقد قضينا بالفعل على ما لا يقل عن ربع مقاتلي حماس وهناك عدد آخر من الجرحى، الساعة الرملية تنقلب ضدهم، ويجب أن تعلموا أن هذه معركة عزيمة وطنية ومثابرة»، بحسب تعبيره.



وجدد التأكيد على الأهداف المزعومة للحرب التي تشنها بلاده على غزة، وهي: القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين، والحفاظ على وحدة الشعب الإسرائيلي.