المجلس الرئاسي اليمني يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف جماعة أنصار الله الحوثية منظمة إرهابية عالمية.



وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعليمي، "التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وتم بحث مستجدات الوضع المحلي، وفرص استئناف جهود الوساطة الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن، وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الشحن البحري على الأمن والسلم الدوليين، والأوضاع المعيشية للشعب اليمني".



وأضاف البيان، أن "اللقاء تطرق أيضا إلى مسار الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والدور الأوروبي المطلوب لدعم هذه الإصلاحات واحتواء الآثار المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لتحسين الأوضاع المعيشية، واستدامة الخدمات الاساسية".



وأشاد العليمي "بدعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة والحكومة اليمنية، وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، بما في ذلك التعهدات الأوروبية لتخفيف المعاناة الإنسانية".



وشدد العليمي على "أهمية التحاق الأصدقاء الأوربيين بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية، وتصنيفها منظمة إرهابية دولية".



وأكد العليمي "دعمه الكامل لمساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج من أجل اطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن بناء على نتائج الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية"، حسب البيان.



وفي 17 يناير الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية، نتيجة هجماتها على الملاحة الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل.