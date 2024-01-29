قطر والولايات المتحدة تبحثان أخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في واشنطن، اليوم الاثنين، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)في موقعها الإلكتروني.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال الاجتماع، عن تقدير دولة قطر لشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن البلدين يتطلعان إلى تعزيزها في مختلف المجالات.

كما ثمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن قلق دولة قطر العميق من التطورات الخطيرة في المنطقة، وإدانتها لاستهداف القاعدة الأمريكية في المملكة الأردنية الهاشمية وانتهاك سيادة المملكة، معبرا في هذا السياق عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا، وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

وحمّل الرئيس بايدن "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسؤولية مقتل الجنود الأمريكيين، وتوعد بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت وبالطريقة التي تختارها بلاده.