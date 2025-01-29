 عاهل الأردن يؤكد ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عاهل الأردن يؤكد ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة

وكالات
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 4:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 4:52 م

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بروكسل، الأربعاء، لقاءات منفصلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جرى التأكيد خلال اللقاءات، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على متانة الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيز التعاون بينهما.

وبحثت اللقاءات التطورات الإقليمية، إذ شدد العاهل الأردني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دفع جهود تحقيق السلام.

وأكد أهمية تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على استمرار الجهود الأردنية الإغاثية بكل السبل الممكنة.

وحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد على موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين.

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