 قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 10 منازل ومطعما ومصلى في الضفة الغربية والقدس - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2025 1:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 10 منازل ومطعما ومصلى في الضفة الغربية والقدس

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 1:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 1:02 م

هدمت الآليات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 10 منازل ومطعما ومصلى في عدة محافظات بالضفة الغربية بما فيها القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الهدم شملت 4 منازل في الخليل، و5 منازل مأهولة، وعدة أسوار في قرية الديوك التحتا شمال غرب مدينة أريحا، ومنزلا مأهولا منذ 5 سنوات في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومطعما مشيدا قبل خمس سنوات بمنطقة المخرور في بيت جالا في بيت لحم.

وأشارت إلى هدم طواقم بلدية الاحتلال مصلى التقوى، في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس.

ووفق الوكالة، نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا.

رام الله - (د ب أ)

هدمت الآليات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 10 منازل ومطعما ومصلى في عدة محافظات بالضفة الغربية بما فيها القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الهدم شملت 4 منازل في الخليل، و5 منازل مأهولة، وعدة أسوار في قرية الديوك التحتا شمال غرب مدينة أريحا، ومنزلا مأهولا منذ 5 سنوات في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومطعما مشيدا قبل خمس سنوات بمنطقة المخرور في بيت جالا في بيت لحم.

وأشارت إلى هدم طواقم بلدية الاحتلال مصلى التقوى، في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس.

ووفق الوكالة، نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا.

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