الرئيس الإيراني: لم نتلق رسالة من الحكومة الأمريكية حتى الآن

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تتلقَ رسالة من الحكومة الأمريكية حتى الآن.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، جاء ذلك خلال حديث بزشكيان، للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء.

وردًا على سؤال وُجه إليه بشأن تلقيه رسالة من الحكومة الأمريكية، أجب: «لا، لم نتلق أي رسالة حتى الآن».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد اجتماع مجلس الوزراء، إنه لم يتم إرسال أو استلام أي رسالة محددة من الولايات المتحدة للتفاوض.

وأضاف: «المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة، ونحن في انتظار توضيح سياساتها، وسنقوم بدراستها. إذا كانت هناك توافقات في البلاد تشير إلى إمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساوٍ، سيتم اتخاذ القرار».

واستطرد: «لا توجد أي قرارات، والمعيار لدينا هو نفس انعدام الثقة الذي لا يزال قائمًا. لقد اتفقنا سابقًا ونفذنا الاتفاق، لكنهم هم من أخلوا بهذا الاتفاق. من الطبيعي أن هناك حاجة إلى إجراءات عملية للتعامل مع انعدام الثقة هذه».