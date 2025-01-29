إدارة ترامب تلغي الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين

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أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم، اليوم الأربعاء، إلغاء وضع "الحماية المؤقتة" الممنوح للمهاجرين الفنزويليين في البلاد خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وقالت "نوم"، في تصريح تلفزيوني، إنه سيتم تطبيق نفس المسار على المهاجرين الفنزويليين في الولايات المتحدة كما هو الحال مع المهاجرين الآخرين.

وأضافت: "سيتم تقييم أوضاعهم بشكل فردي وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقا لذلك"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكدت أن وضع "الحماية المؤقتة" الممنوح للمهاجرين الفنزويليين في عهد بايدن لن يتم تمديده.

ومنحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وضع "الحماية المؤقتة" للقادمين من فنزويلا لمدة 18 شهرا.

ويستفيد نحو مليون شخص من 17 دولة من "الحماية المؤقتة" التي تمنحها الولايات المتحدة للقادمين من بلدان تعاني من كوارث طبيعية أو صراعات عسكرية.