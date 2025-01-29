مانشستر سيتي يعلن إلغاء حفل تقديم مرموش

أكد نادي مانشستر سيتي ، اليوم الأربعاءِ، إلغاء حفل تقديم صفقاته الجديدة وعلى رأسها عمر مرموش، بعد الحريق الذي اندلع في أحد الأكشاك خارج ملعب الاتحاد، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الحريق وأن سلامة الجماهير هي أولوية قصوى لدى النادي.

قال مانشستر سيتي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" يؤكد نادي مانشستر سيتي أن حريقا اندلع في أحد الأكشاك خارج ملعب الاتحاد الواقعة بالقرب من مدخل مدرج كولين بيل الغربي".

أضاف مانشستر سيتي:" تتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتم إخماد الحريق الآن، إن سلامة جميع الحاضرين في المباراة الليلة هي أولويتنا القصوى، وبالتالي تم إلغاء جميع الأحداث المخطط لها لاستقبال المدرج الغربي، بما في ذلك حفل الترحيب باللاعبين الجدد ووصول الفريق الأول".

وكان مقررا أن يقدم مانشستر سيتي صفقاته الثلاثة التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية للجماهير وعلى رأسها عمر مرموش وفيتور ريس من بالميراس وعبد القادر خوسانوف من لانس.

جدير بالذكر أن عمر مرموش الذي انتقل لمانشستر سيتي في يناير الجاري قد خاض مع السيتي أول مبارياته الرسمية ضد تشيلسي والتي فاز بها الفريق السماوي بنتيجة 3-1.