نائب رئيس البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع أي أحد باستثناء الصهاينة

قال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني حميد رضا حاجي بابائي، إن بلاده مستعدة للتفاوض، لكن المفاوضات يجب أن تكون عادلة.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، عن بابائي القول: "نحن مستعدون للتفاوض مع أي أحد في العالم باستثناء الصهاينة، لكن المفاوضات يجب أن تكون عادلة".

وقال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "كثيرون يقولون إننا فشلنا في سوريا.. ولكن يجب على الجميع أن يعرفوا أن المقاومة في سوريا لم تُهزم وأن هذه الحركة في سوريا ستعود قريبا، وسوف نرى حركة مقاومة أقوى في سوريا".

وأضاف: "يسألون ما علاقة غزة بنا؟ علينا أن نفكر في إيران.. والجواب هو أنه اليوم لا تستطيع أي دولة أن تحافظ على أمن شعبها بالبقاء في بلدها.. وجهة نظرنا هي أنه إذا أردنا ضمان أمن بلدنا، فيجب علينا إرساء هذا الأمن خارج حدود إيران".