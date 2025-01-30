محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في والد الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ

أدّى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ، والبراري ودير القديسة دميانة، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت في كاتدرائية مارمينا، والبابا كيرلس بحي غرب كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي بيت العائلة المصرية، وعدد من الآباء الكهنة والآباء رعاة الكنائس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقدم محافظ كفر الشيخ، أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، مع خالص الدعاء بأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا الروابط القوية التي تجمع أبناء الوطن في مختلف المناسبات، والتي تعكس روح المحبة والتآخي التي يتميز بها المجتمع المصري.

وجدد محافظ كفرالشيخ، تعازيه إلى الأنبا ماركوس، معربًا عن خالص مواساته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا حرصه على مشاركة جميع أطياف المجتمع في مناسباتهم المختلفة، بما يعكس وحدة النسيج الوطني الذي يجمع الشعب المصري العظيم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.