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وفاة لاعب مصري بالسودان

شريف أبوحمد
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 3:10 م

أفادت العديد من التقارير السودانية عن وفاة اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي، لاعب فريق مريخ الفاشر السوداني بعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى متأثرًا بإصابات بالغة.

وأشارت أيضا صحيفة «البيان» الإماراتية في تقرير لها أن اللاعب تعرض لإصابات بالغة بعدما قفز من أحد الفنادق السودانية هربا من الحريق الذي نشب بغرفته أملا في النجاة.

وذكرت الصحيفة الإماراتية إلى أن العيسوي قفز من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات مختلفة، مشيرة إلى أن إصابة العيسوي هي الأخطر في رأسه.  

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن بعثة فريق العيسوي كانت تقيم في فندق لخوض أحدى مباريات الدوري السوداني.

وتوفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق مما أحدث حالة من الخوف بالفندق، دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.


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