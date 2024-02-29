الحوثي: 4 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة "الحوثي"، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ 4 غارات محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة".

وأضافت في عاجل آخر أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أيضا بغارتين منطقة الكويزي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة"، وفقاً لوكالة الأناضول.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا على البحر الأحمر.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تعرضت الحديدة لعدد كبير من الغارات الأمريكية - البريطانية، في محاولة للحد من قدرات الحوثيين.

وفي 16 فبراير الجاري، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي "منظمة إرهابية دولية"، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع قطاع" غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.