ضبط متهم بترويج عملات أجنبية مقلدة وتسفير شباب للخارج بدعوات زيارة وهمية

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ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص بتهمة ترويج عملات أجنبية مقلدة وتسفير شباب للخارج بدعوات زيارة وهمية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ومديرية أمن القاهرة حيازة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) عملات أجنبية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" و"عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية).

وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبممارسته نشاط إجراميا تمثل في تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.