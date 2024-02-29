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الحوثي: 4 غارات بريطانية أمريكية محافظة الحديدة الساحلية

أحمد علاء
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 7:06 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 7:06 م

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنَّ الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بأربع غارات محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، في نبأ عاجل: «العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة».

وأضافت في عاجل آخر: «العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أيضا بغارتين منطقة الكويزي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة».

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، إن العمليات العسكرية للجماعة في البحر الأحمر ستكون فيها «مفاجآت عسكرية».

ونقلت وكالة رويترز عن الحوثي قوله: «تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير ولدينا باذن الله تعالى مفآجات لا يتوقعها الأعداء نهائيا».

ودأب المسلحون الحوثيون على استهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر الماضي، قائلين إنهم ينفذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.


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