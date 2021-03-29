المشدد 5 سنوات لمسن بتهمة هتك عرض ابنة زوجته في الدقهلية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات لشخص (موظف على المعاش)، بتهمة هتك عرض ابنة زوجته، وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وذلك في القضية رقم 20419 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2359 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

واستمعت المحكمة على مدار جلستين سريتين، إلى أقوال الطفلة المعتدى عليها (أ - 8 سنوات)، من إحدى قرى مركز المنصورة ومناقشتها في الاتهامات الموجهة إلى زوج أمها استدلالا، وما فعله معها، كما استمعت إلى أقوال الأم وعن اتهامها لزوجها بهتك عرض طفلتها، والتي أكدت الواقعة.

بدأت القضية عندما حرر (ع. ع)، والد الطفلة المجني عليه، سائق من محافظة دمياط، محضر بمركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضد زوج زوجته السابقة، واتهمه بهتك عرض ابنته.

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم (ع. م)، موظف بالمعاش، مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، بعد أن وجهت له اتهامها، أنه بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «أ»، بالقوة - بأن خلع عنها ثيابها ولامس قضيبه بمواطن العفة بجسدها حال كون المتهم زوج والدة المجني عليها ومن المتولين رعايتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمر المحامي العام الأول بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.