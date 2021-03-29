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المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما بورسعيد

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 1:59 ص

أقيمت مساء أمس السبت فعاليات نادى سينما بورسعيد الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى بالتعاون مع محافظة بورسعيد.
وخلال الفعاليات أقيمت محاضرة عن مبادئ صناعة الفيلم التسجيلي والروائي القصير، و عقب المحاضره تم عرض مجموعة من الأفلام عن محافظة بورسعيد وهي الفيلم الروائي "عجوز بالعشرين" إخراج احمد إسماعيل، والفيلم التسجيلي"صائد البط" للمخرج معتز الدهشان، والفيلم الروائي القصير "الميعاد" إخراج أشرف الشناوي، إضافة إلي فيلم "كلمة" للمخرج معتز الدهشان.
وعقب عروض الأفلام أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور و قام بإدارتها الناقد السينمائي أحمد النبوي.
جدير بالذكر أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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