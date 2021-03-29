أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أن الزمالك لم يلتزم باللائحة فيما يخص حضور الجماهير مما تسبب في إلغاء قمة دوري السوبر مساء اليوم الإثنين بصالة ميت عقبة.

يذكر أن يحيى زكريا مراقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي قد قرر إلغاء اللقاء بعد تأخر انطلاقه لأكثر من ساعة ونصف بسبب تواجد جماهير الزمالك في المدرجات رغم قرار الاتحاد بمنع حضور الجماهير في 19 مارس الماضي.

وقال توفيق في تصريحات تليفزيوينة: "اللوائح واضحة لا يختلف عليها أحد والمسؤول عن تنظيم مباراة اليوم هو الزمالك، وهم لم يلتزموا باللائحة فالأمر واضح لا يحتاج للحديث عنه".

وأضاف: "حضرنا للصالة وكنا نريد خوض لقاء الزمالك، لكن لا بد من تمسكنا من اللائحة التي طبقت علينا في الموسم الماضي".

وأتم: "هذا الموسم محترفنا أليكس يونج طبقت عليه اللائحة وتم إيقافه لمباراتين ولم نعترض فنحن نحترم اللوائح".