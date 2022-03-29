السعودية تدعو للوقوف ضد استهداف الحوثيين للمنشآت الحيوية بالمملكة

جددت السعودية، اليوم الثلاثاء، الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد استهداف الحوثيين للمنشآت الحيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودية اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "المجلس اطلّع على تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات، وما تمثله من تهديدٍ للأمن الإقليمي والدولي، تجرمها القوانين والقرارات الدولية".

وأشار القصبي إلى أن "هذه الاستهدافات"تعكس مدى تعنت المليشيا ورفضها للحل السياسي"، مجدداً "الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".

وأضاف أن مجلس الوزراء نوه بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن المجلس تطرق، من ناحية أخرى، إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أكده مجلس التعاون الخليجي خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، من دعم مسار الحوار القائم حالياً بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، بهدف الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.