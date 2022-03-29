ويل سميث يعتذر رسميا للأكاديمية وكريس روك: سلوكي غير مقبول ولا يُغتفر

أصدر النجم العالمي ويل سميث بيانا رسميا يعتذر فيه للأكاديمية وللكوميديان الشهير كريس روك على واقعة الصفعة خلال حفل الأوسكار أمس.

وقال سميث في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر. وقد كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر.

وأضاف: النكات هي جزء من العمل، لكن السخرية من حالة جادا (زوجته) الطبية كانت أكثر من أن أتحملها، فجاء رد فعلي عاطفيًا.

واستطرد سميث: أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس، خرجت عن السياق وكنت مخطئا. أشعر بالحرج وأفعالي لم تعبر عن الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم المحبة واللطف.

ووجه الاعتذار أيضا إلى الأكاديمية: أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي الحفل وجميع الحاضرين وكل من شاهده حول العالم.

واختتم بالاعتذار لأسرة فيلم "الملك ريتشارد" الذي فاز عن دوره فيه بجائزة أفضل ممثل لهذا العام: أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد أساء إلى رحلة رائعة لنا جميعًا.

هل تُسحب أوسكار ويل سميث؟ الأكاديمية تطلق تحقيقا رسميا في واقعة الصفعة

وكانت الأكاديمية قد أعلنت منذ قليل أنها أطلقت تحقيقا موسعا في ملابسات صفع ويل سميث الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل لهذا العام، للكوميديان كريس روك مقدم حفل الأوسكار أمس.

وقالت الأكاديمية في بيان لها إن العواقب والنتائج ستتكشف لاحقا بناء على التحقيقات.

يأتي هذا على ضوء تكهنات بأن إدانة سميث يمكن أن تتسبب في سحب جائزته.

وأكدت الأكاديمية أنها تدين تصرف سميث، وستخضع الواقعة كلها لمزيد من التحقيق.