سيبايوس يضع شرطا للبقاء في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن شرط داني سيبايوس، لاعب خط وسط ريال مدريد، لتجديد عقده مع نادي العاصمة.



وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول التجديد.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه رغم ظهور سيبايوس بشكل جيد في الدقائق التي منحها له كارلو أنشيلوتي مؤخرًا، لكنه لم يتلق عرضا للتجديد حتى الآن.

وأضافت الصحيفة: "اللاعب الدولي الإسباني لديه شرط واضح لتجديد عقده، إذ يريد الحصول على دقائق أكثر للمشاركة، ومعرفة هل سيكون جزءًا من خطط النادي في المستقبل".



وأشار التقرير، إلى أن التعاقد المحتمل مع بيلينجهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند، وإمكانية استمرار مودريتش وكروس ستصعب المنافسة في خط الوسط.



ولعب سيبايوس 19 مباراة في الليجا هذا الموسم بمجموع 821 دقيقة، متجاوزًا عدد دقائق الموسم الماضي (339).