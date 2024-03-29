قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الخميس، إن أكثر من 1ر1 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون "مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي"، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل المساعدات من دخول القطاع.

وشدد البيان، الذي نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، على ضرورة إرسال المساعدات الغذائية الكافية عبر الطرق البرية لإنقاذ الأرواح، خاصة في مناطق شمال القطاع.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "عوائق دخول المساعدات لا تزال قائمة والوقت ينفد".

ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر طبية، يوم الخميس، وفاة طفل في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بسبب المجاعة ونقص العلاج، ما يرفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية في القطاع إلى 30.

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجوما واسع النطاق على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على منطقة غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونتيجة لذلك، يعيش القطاع الساحلي المحاصر، الذي يسكنه نحو 35ر2 مليون نسمة، أوضاعا إنسانية صعبة، وسط تحذيرات دولية من مجاعة.