نور اللبنانية تخطف الأضواء بمشهد استعراضي ساحر في مسلسل جودر

استطاعت الفنانة نور اللبنانية أن تخطف الأنظار في الحلقة الثالثة من مسلسل "جودر" عندما قدمت مشهدا استعراضيا ساحرا، وهي تؤدي شخصية "شواهي" الساحرة الشريرة من الجن، والتي تبحث هي وإخوتها عن جودر ليفك لهم رصد الكهين الشمردل، كما تقول النبوءة.

وقدمت نور المشهد بأداء استعراضي ساحر، وعلى أنغام موسيقية تراثية، رقصة فاتنة، وفي هذا المشهد كانت تشكلت شواهي في هيئة جارية واختارت ملابس راقصة بألوان مبهرة مع شعر كستنائي أحمر، فأضفى ذلك على المشهد جاذبية وشكلًا أنثويًّا جذّابًا، وفي الوقت ذاته ممزوجًا بالقوة والسحر.

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر وعبد العزيز مخيون ومحمد الدمراوي، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.